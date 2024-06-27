Автоверсты
ГлавнаяВсе темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Автоверсты

11 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Каждый жулик норовит на народе денег поднять. Кто пошлины за развод увеличивает, а кто пытается машины отжать. Правов...Национальный авто...
  • Леонид Ла Рошель
    Да это полный 3,14здец, граждане!! Теперь любой долбо..б будет кидаться под колёса, а виноват останется водитель... Д...Пешеход, переходи...
  • Alex
    вы АЗС с СТО не путаете часом? 🤣Находим и устраня...

В Госдуме предложили снизить цены ОСАГО для такси

В Госдуме предложили снизить цены ОСАГО для такси

   Госдума предлагает снизить цену ОСАГО на такси. Как ранее сообщал портал «Автосправочная.com», 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ «Об организации пассажирского такси в Российской Федерации» «Перевозка пассажиров и багажа».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх