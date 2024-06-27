В Госдуме предложили снизить цены ОСАГО для такси

Госдума предлагает снизить цену ОСАГО на такси. Как ранее сообщал портал «Автосправочная.com», 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ «Об организации пассажирского такси в Российской Федерации» «Перевозка пассажиров и багажа».