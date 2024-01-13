В ООН считают, что удары по Йемену угрожают политической стабильности страны

В ООН считают, что удары по Йемену со стороны США и Британии и угроза ответа со стороны движения "Ансар Аллах" (хуситы) угрожают политической стабильности страны, в которой с 2014 года продолжается гражданская война.
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