Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 12 по 18 апреля

За минувшую неделю Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.