Сеул (WTA). 2-й круг. Касаткина сыграет с Батист, Самсонова – с Вероникой Кудерметовой, Шнайдер – с Жао

Людмила Самсонова встретится с Вероникой Кудерметовой. Сетка здесь. Hana Bank Korea Open Сеул, Южная Корея 16 – 22 сентября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Второй круг Екатерина Александрова (Россия) Полина Кудерметова (Россия) Дата проведения 18 сентября, 06.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии