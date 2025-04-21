На Западе раскрыли судьбу Украины без американской помощи

Если США перестанут оказывать военную помощь Украине, на что намекнули в Вашингтоне, то Киев не сможет держаться против России своими силами, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии