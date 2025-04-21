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Русская весна

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На Западе раскрыли судьбу Украины без американской помощи

На Западе раскрыли судьбу Украины без американской помощи

Если США перестанут оказывать военную помощь Украине, на что намекнули в Вашингтоне, то Киев не сможет держаться против России своими силами, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

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