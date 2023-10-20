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Новосибирские оборонные предприятия и власти изобретают велосипед, на котором никто не хочет ездить

Новосибирские оборонные предприятия и власти изобретают велосипед, на котором никто не хочет ездить

В Новосибирской области сложилась уникальная ситуация: предприятия оборонно-промышленного комплекса не могут завлечь сотрудников ни высокими заработными платами (которые только недавно стали конкурентными), ни индивидуальным и гибким подходом, не низким уровнем требований, предъявляемых к кандидатам.

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