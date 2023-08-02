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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Фаршированные помидоры! Сезонный дежурный ужин!

Приготовим сегодня замечательное сезонное блюдо Берем крепкие помидоры (сорт «сливки»замечательно подходит), срезаем черенок и вынимаем мякоть Ставим помидоры «стаканчиками» в подходящую форму Для начинки нарезаем куриное филе мелким кубиком 300 г .

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