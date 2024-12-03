Ольга Бузова честно об отношениях с Олегом Майами: “Мы всегда очень стесняемся, когда нам задают вопросы друг про друга”

В последнее время дуэт Ольги Бузовой и Олега Майами все сильнее привлекает внимание поклонников. Неожиданный страстный поцелуй на концерте певицы вызвал бурю обсуждений и мнений о возможных романтических отношениях между звездами, однако сами они продолжают уверять общественность в обратном.
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