Ольга Бузова честно об отношениях с Олегом Майами: “Мы всегда очень стесняемся, когда нам задают вопросы друг про друга”

В последнее время дуэт Ольги Бузовой и Олега Майами все сильнее привлекает внимание поклонников. Неожиданный страстный поцелуй на концерте певицы вызвал бурю обсуждений и мнений о возможных романтических отношениях между звездами, однако сами они продолжают уверять общественность в обратном.