Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой игрой в США в марте 2025 года

Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой игрой в США в марте 2025 годаИсполнительный директор Circana и аналитик индустрии видеоигр Мэт Пискателла опубликовал последние ежемесячные чарты продаж видеоигр в США за март 2025 года – возглавила список Assassin’s Creed Shadows.