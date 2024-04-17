Миндальные вафли со стевией

Предлагаю приготовить вафли из миндальной муки. Рецепт с интернета -автор Светлана (большое ей спасибо)Очень вкусные вафли, ванильные, в меру сладкие, быстро готовить, время указано 30 минут может меньше.
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