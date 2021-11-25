Защитник Донбасса «Варяг»: Никто не может точно предсказать, когда Украина «дёрнет за чеку

Один из организаторов Русской весны в Донбассе, ополченец ДНР, лидер общественной организации «Русские социалисты Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг») в интервью News Front о ситуации на линии фронта и текущем внутреннем состоянии Донецкой Народной Республики — С чем связано очередное обострение на линии боевого соприкосновения? Как сейчас складывается обстановка на фронте и внутри самого Донецка? — На фронте мы видим очередное обострение, которое, если говорить открыто, практически никогда не прекращалось.