Военэксперт Борзенко не исключил Третьей мировой и «войны в космосе» в 2024 году

Военный журналист Алексей Борзенко предупредил о риске начала Третьей мировой войны в 2024 году. «Напряженность, которую мы сейчас наблюдаем, действительно может вылиться в Третью мировую войну, но это будет в 2024 году», — отметил он в эфире радио «КП».
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