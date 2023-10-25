Военэксперт Борзенко не исключил Третьей мировой и «войны в космосе» в 2024 году

Военный журналист Алексей Борзенко предупредил о риске начала Третьей мировой войны в 2024 году. «Напряженность, которую мы сейчас наблюдаем, действительно может вылиться в Третью мировую войну, но это будет в 2024 году», — отметил он в эфире радио «КП».