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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак перед «Динамо»: «Лусиано по микротравме тренировался меньше, чем остальные. Поэтому в старте выйдет Кассьерра. Судя по составу соперника, у них расчет на быстрые атаки»

«Эракович и Мантуан чувствуют себя нормально. Кто‑то меньше тренировался, кто‑то больше. У нас Лусиано по микротравме тренировался меньше, чем остальные.

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