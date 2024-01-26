Минздрав Газы: число погибших в анклаве с 7 октября возросло до 26 083

Количество погибших на территории сектора Газа с 7 октября увеличилось до 26 083. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступили в министерстве здравоохранения палестинского анклава.
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