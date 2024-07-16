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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Червенка перешел в «Динамо Пардубице». Капитан сборной Чехии вернулся в экстралигу после 8 сезонов в Швейцарии

Капитан сборной Чехии подписал контракт с новым клубом на 2 года.  Он вернулся в чешскую экстралигу после 8 лет в Швейцарии.

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