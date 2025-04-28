Поздний средний возраст как время личностного роста и эмоционального благополучия

Новое исследование, проведенное научным сотрудником Колледжа искусств и наук Университета Буффало (University at Buffalo) Холленом Рейшером (Hollin Reischer), показало, что поздний средний возраст может быть временем значительных позитивных изменений.
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