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Закон, порядок, государство

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Находящиеся на СВО десантники Уссурийска поговорили со своими родными по видеосвязи

Находящиеся на СВО десантники Уссурийска поговорили со своими родными по видеосвязи

В зоне СВО прошел телемост между десантниками и их родными из Уссурийска. В Министерстве обороны России отметили, что военнослужащие поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТАСС.

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