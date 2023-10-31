Нетаньяху заявил о вступлении операции Израиля в Газе в третью фазу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что военная операция против радикального движения ХАМАС в секторе Газа вступила в третью фазу, она включает в себя расширение наземных операций на территории анклава.
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