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Сайт города Караганды

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В Карагандинской области заработал новый механизм помощи людям с инвалидностью

В Карагандинской области заработал новый механизм помощи людям с инвалидностью

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев посетил Центр оказания специальных социальных услуг для детей в Карагандинской области и ознакомился с условиями проживания и реабилитации воспитанников, передает inKaragandy.

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