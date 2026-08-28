В Карагандинской области заработал новый механизм помощи людям с инвалидностью

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев посетил Центр оказания специальных социальных услуг для детей в Карагандинской области и ознакомился с условиями проживания и реабилитации воспитанников, передает inKaragandy.
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