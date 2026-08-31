Прогноз магнитных бурь на неделю с 31 августа по 6 сентября 2026 года

Жители Земли могут провести ближайшие дни без серьёзных геомагнитных потрясений. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, с понедельника по воскресенье ожидается благоприятная космическая погода — уровень активности останется в «зелёной зоне».