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Прогноз магнитных бурь на неделю с 31 августа по 6 сентября 2026 года

Прогноз магнитных бурь на неделю с 31 августа по 6 сентября 2026 года

Жители Земли могут провести ближайшие дни без серьёзных геомагнитных потрясений. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, с понедельника по воскресенье ожидается благоприятная космическая погода — уровень активности останется в «зелёной зоне».

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