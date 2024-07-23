Русские применили стратегию анаконды: ВСУ ещё дышат, но кольца сжимаются

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 5,7K прочитали Постоянное давление, которое оказывают на противника русская армия и многомесячные удары по тылам ВСУ, постепенно дают результат: оборона ВСУ трещит и просаживается то в одном, то в другом месте.