Посольство России высказалось о предложении Матовича поехать 9 мая в Киев

Российское посольство в Словакии выступило с критикой в адрес словацких политиков, планирующих 9 мая посетить Украину, и напомнило им о спорных исторических персонажах, почитаемых нынешними украинскими властями.
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