Боец Макгрегор вспомнил о том, что чемпион UFC Махачев употреблял допинг

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор после признания чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории вспомнил, что представитель России употреблял допинг.
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