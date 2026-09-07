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Новости Тамбова

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Первышов признал, что топлива в Тамбовской области всё ещё не хватает

Первышов признал, что топлива в Тамбовской области всё ещё не хватает

Фото: нейросети Утром 7 сентября топливо продавали на 187 из 214 заправок региона.

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