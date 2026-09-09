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Генсек Совета арабских государств анонсировал скорый запуск единой турвизы

Генсек Совета арабских государств анонсировал скорый запуск единой турвизы

Единая туристическая виза для государств — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) будет запущена в ближайшее время.

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