Reuters: Харрис может представить своего кандидата в вице-президенты 5 августа

REUTERS/Dustin Chambers Действующий вице-президент США и кандидат на президентских выборах от Демократической партии Камала Харрис может 5 августа объявить своего напарника в предвыборной гонке, который в случае ее победы займет пост вице-президента.
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