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Царьград

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Виктор Орбан призвал соблюдать спокойствие и не поддаваться провокациям

Виктор Орбан призвал соблюдать спокойствие и не поддаваться провокациям

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив попытку провокации со стороны главаря киевского режима Владимира Зеленского, в эфире радио Kossuth подчеркнул важность не поддаваться на провокации и сохранять стратегическое спокойствие.

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