Зарплаты белорусских медиков вырастут

Совмин распорядился выделить из бюджета средства для увеличения заработных плат врачей.Национальный правовой интернет-портал Белоруссии опубликовал постановления Совмина (№777 от 16 ноября 2023-го), которое предполагает выделение 10,5 миллиона белорусских рублей Минздраву для увеличения оплаты труда медиков.
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