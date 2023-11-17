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Зарплаты белорусских медиков вырастут

Зарплаты белорусских медиков вырастут

Совмин распорядился выделить из бюджета средства для увеличения заработных плат врачей.Национальный правовой интернет-портал Белоруссии опубликовал постановления Совмина (№777 от 16 ноября 2023-го), которое предполагает выделение 10,5 миллиона белорусских рублей Минздраву для увеличения оплаты труда медиков.

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