Останови! – иностранный таксист вез жертву к братьям в чайхану, но помешал "берсерк"

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Комментарии
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Галина 123
Мочить по-тихому надо всех этих уродов. Око за око, зуб за зуб.
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8 час.
владимир острецов
А гарант между делом помалкивает в тряпочку...
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7 час.
сергей дружкин
русские правохранители лижут жопы мигрантам!это факт!случались такие случаи с нами!за что полиция получают зарплаты? не понятно! к сожалению это факты!
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2 час.
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