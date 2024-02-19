Не могу позволить себе завести семью: откровения 32-летнего холостяка с зарплатой 150 тысяч рублей

Мужчина не готов отказаться от своего образа жизни ради семьи Наш читатель хорошо зарабатывает, но на семью ему не хватает — почему Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы Завести отношения бывает не так-то просто.
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