Моя семья. Счас...
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  • Робинзон Робинзонов
    Да. В настоящее время, совместная жизнь и современная, загсованная семья, для нынешних людей, совершенно не имеют смы...Не могу позволить...
  • Ирина52
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Не могу позволить себе завести семью: откровения 32-летнего холостяка с зарплатой 150 тысяч рублей

Не могу позволить себе завести семью: откровения 32-летнего холостяка с зарплатой 150 тысяч рублей

Мужчина не готов отказаться от своего образа жизни ради семьи Наш читатель хорошо зарабатывает, но на семью ему не хватает — почему Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы Завести отношения бывает не так-то просто.

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Комментарии
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Ирина52
Он думает, что вечно будет молодым...Или надеется стать олигархом?
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30 мин.
Робинзон Робинзонов
Да. В настоящее время, совместная жизнь и современная, загсованная семья, для нынешних людей, совершенно не имеют смысла. Хотя, чего уж там семья, люди, в подавляющем большинстве, даже не представляют, зачем они родились на Земле.
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4 мин.
Робинзон Робинзонов
А у немолодых мужиков не должно быть своих собственных желаний и увлечений?!
Ответить
3 мин.

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