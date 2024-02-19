Не могу позволить себе завести семью: откровения 32-летнего холостяка с зарплатой 150 тысяч рублей

Робинзон Робинзонов

Да. В настоящее время, совместная жизнь и современная, загсованная семья, для нынешних людей, совершенно не имеют смысла. Хотя, чего уж там семья, люди, в подавляющем большинстве, даже не представляют, зачем они родились на Земле.