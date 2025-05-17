«Я плохая мать»: Маша Распутина резко высказалась об отношениях с детьми

Певица Маша Распутина откровенно рассказала о непростых отношениях с детьми. В эфире нового выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ артистка назвала себя «плохой матерью» и заявила, что младшая дочь приносит ей «одни проблемы».
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