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Вашингтон пост узнала о крупнейшей за десятилетие перестройке Агентства национальной безопасности США

Агент­ство наци­о­наль­ной без­опас­но­сти США запус­ка­ет круп­ней­шую внут­рен­нюю реор­га­ни­за­цию как мини­мум за послед­нее деся­ти­ле­тие.

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