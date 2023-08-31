НГС - Красноярск

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    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

В Красноярске открыли движение по путепроводу на Мичурина после ремонта

В Красноярске открыли движение по путепроводу на Мичурина после ремонта

В Красноярске открыли движение для машин по путепроводу на Мичурина. Как 31 августа сообщила пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале, ремонтировать деформационные швы путепровода закончили в срок и теперь можно ехать по всем шести полосам.

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