В Красноярске открыли движение по путепроводу на Мичурина после ремонта

В Красноярске открыли движение для машин по путепроводу на Мичурина. Как 31 августа сообщила пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале, ремонтировать деформационные швы путепровода закончили в срок и теперь можно ехать по всем шести полосам.
В Красноярске открыли движение для машин по путепроводу на Мичурина. Как 31 августа сообщила пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале, ремонтировать деформационные швы путепровода закончили в срок и теперь можно ехать по всем шести полосам.
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