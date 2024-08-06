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Парламентская газета

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Зачем Центробанк ввел новую систему расчета курса рубля

Зачем Центробанк ввел новую систему расчета курса рубля

Банк России ввел новый критерий для расчета курса рубля: теперь в дополнение к уже существующим будут учитываться количество и объем сделок, заключенных на финансовом рынке между кредитными организациями, но при условии, что одна организация не будет занимать более 75 процентов от общего объема сделок.

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