Russia's Permanent Representative to Vienna caught von der Leyen lying about gas supplies

Representative of Russia to international organizations in In Vienna, Mikhail Ulyanov pointed to the false statement by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, that it was Moscow that stopped gas supplies to the EU.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым