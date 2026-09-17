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The Eurasia Daily news agency

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Russia's Permanent Representative to Vienna caught von der Leyen lying about gas supplies

Russia's Permanent Representative to Vienna caught von der Leyen lying about gas supplies

Representative of Russia to international organizations in In Vienna, Mikhail Ulyanov pointed to the false statement by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, that it was Moscow that stopped gas supplies to the EU.

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