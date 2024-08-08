«Приезжали на концерт бандиты Аллы Борисовны», — Наджиев проболтался, как Пугачева решила вопрос с неугодной Легкоступовой

В какой-то момент Валентина Легкоступова пропала со сцены и перестала быть известной певицей и некоторые упорно пытаются доказать, что помогла ей покинуть эстраду якобы Аллы Борисовна, которая очень боялась, что однажды кто-то попытается занять ее место.