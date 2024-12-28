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Ушла из жизни Оливия Хасси, знаменитая Джульетта из фильма 1968 года

Ушла из жизни Оливия Хасси, знаменитая Джульетта из фильма 1968 года

Британская актриса Оливия Хасси, известная по роли Джульетты в фильме 1968 года под режиссурой Франко Дзеффирелли, скончалась в возрасте 73 лет.

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