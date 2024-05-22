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Парламентская газета

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В Совфеде осудили блокировку сайтов российских СМИ за рубежом

В Совфеде осудили блокировку сайтов российских СМИ за рубежом

За рубежом пересекают все возможные красные линии, блокируя сайты российских СМИ, навязывая своим жителям только одну точку зрения, нарушая свободу слова, международные правила и конвенции, нужно с этим бороться.

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