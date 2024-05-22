В Совфеде осудили блокировку сайтов российских СМИ за рубежом

За рубежом пересекают все возможные красные линии, блокируя сайты российских СМИ, навязывая своим жителям только одну точку зрения, нарушая свободу слова, международные правила и конвенции, нужно с этим бороться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии