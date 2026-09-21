Завод американской компании Aptar в России передали во временное управление

Принадлежащее американскому холдингу Aptar предприятие по производству упаковки «Аптар Владимир» передано во временное управление компании «Эйч энд Эн» («Логика молока»).
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