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Пентагон подтвердил планы РФ по подготовке фильма о “нападении ВСУ”, чтобы вторгнуться в Украину

Пентагон подтвердил информацию американской разведки о том, что Российская Федерация хочет сфабриковать якобы нападение Вооруженных сил Украины на территорию РФ или русскоязычное население, чтобы оправдать вторжение на украинские территории.

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