Пакистан: Министр общественного здравоохранения провинции Хайбер-Пахтунхва Фазал Шакур Хан был похищен неизвестными вооруженными людьми, одетыми в полицейскую форму, возле платной площади М-1 в Пешаваре во второй половине дня 21 сентября.
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