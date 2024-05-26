И.о. президента Украины Владимир Зеленский сделал оскорбительный выпад в адрес Китая и Казахстана, которые, по мнению бывшего украинского лидера, должны присоединиться к борьбе с "русским миром" и Россией.
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