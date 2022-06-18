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Мормышинг в Ростове Великом

Мормышинг в Ростове Великом

Быть на отдыхе, пусть и двухдневном, жить в 300 метрах от озера Неро и не половить рыбу? А зачем еще нужен мормышинг тогда? Ловить везде ) Проснулся сам, без будильника около 5 утра, тихо собрался чтоб не будить семью и через 5 мин я на озере.

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