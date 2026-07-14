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Мировое обозрение

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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 14 июля

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 14 июля

Сводка Минобороны за сутки — это не просто цифры. Это срез того, как именно меняется линия фронта. Если отбросить сухую статистику, видно: российские группировки работают по разной тактике, и это приносит результат.

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