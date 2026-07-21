Удары украинских военных с использованием беспилотников по логистическим складам маркетплейса Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут представлять собой военное преступление в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии