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Парламентская газета

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В ООН назвали удары ВСУ по складам Wildberries военным преступлением

Удары украинских военных с использованием беспилотников по логистическим складам маркетплейса Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут представлять собой военное преступление в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

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