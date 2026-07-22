Киев. Увольняя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александра Сырского, Зеленский сделал выбор в пользу лагеря инноваций — тех, кто верит в возможность выиграть противостояние, — в противовес лагерю приверженцев советской школы, готовых довольствоваться лишь удержанием позиций перед лицом врага.
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