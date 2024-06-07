Warner Bros. Games разрабатывает "режиссерскую" версию "Наследия Хогвартса"

Warner Bros. Студия Games продолжает развивать свою франшизу "Гарри Поттер" с помощью видеоигр. После успешной ролевой игры "Наследие Хогвартса", которая принесла большой доход, компания решила выпустить "режиссерскую" версию игры.
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