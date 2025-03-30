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Европа сбросила маску. Она решила сорвать мирные договоренности по Украине между Россией и США

Европа сбросила маску. Она решила сорвать мирные договоренности по Украине между Россией и США

© МИД РФ Responsible Statecraft | США Европейская комиссия дала понять, что не будет содействовать выполнению договоренности между Россией и США о прекращении огня в Черном море, пишет Responsible Statecraft.

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