Кто тащит предателей на сцену? Поплавская не стала скрывать и открыто назвала должности

Некоторые артисты, которые в 2022 году не поддержали проведение специальной военной операции, публично осудили её и поспешили уехать из страны, переждали первую волну кризиса и вернулись в Россию из Дубая, Испании, Израиля.
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Согласен. Ревва, Лорак, Козловский ,Лолита, и другая мерзота была притянута за уши на сцену страны такой же мерзотой и продажными чинушами. Я - за расстрелы шпионов
"А сейчас Александр Ревва продолжает зарабатывать в России благодаря влиятельным людям." ........ да просто не ходить на его выступления и на выступления других "патриотов"...... пусть продолжают арендовать залы для концертов и отменять их из-за нерентабельности выступления.
Самое безалаберное министерство это министерство культуры. Просто идиотизм. От того в России и идёт всё кувырком. Похоже что в министерствах сидят и руководят страной "ценные специалисты".
Сейчас Ревва анонсировал своё выступление в Красноярске. Накануне там побывал ДАМ.
А чему удивляться? Если на протяжении четверти века рекламируют помои, демонстрируют помои, то у молодых вырабатывается вкус к помоям. Не думаю, что на концерты всяких там ревв-пирожковых ходят люди, помнящие СССР. А над молодняком министерства культуры и образования за четверть века поработали классно. По завету Геббельса: "Дайте мне СМИ, и я любой народ превращу в стадо свиней".
Усатый нянь имеет свое мнение, в отличии от народа. Женушка своих всех уже притащила в Россию, чтобы на россиянах деньги зарабатывать. Деньги не пахнут.