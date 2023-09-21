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Кубок мира по регби-2023. Аргентина сыграет с Самоа

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа D Сент-Этьен, Франция Аргентина – Самоа – 18.45 мск   Положение в группе: Англия – 9 очков (2 игры), Самоа – 5 (1), Япония – 5 (2), Аргентина – 0 (1), Чили – 0 (2).

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